Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: de légers gains prédominent ce mardi information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Le vert l'emporte légèrement dans l'ensemble au sein des Bourses européennes (+0,3% à Londres, -0,1% à Francfort, +0,1% à Paris), sur fond de relative résistance des indices actions américains la veille à une forte augmentation récente des rendements obligataires.



Le S&P 500, indice de référence des gérants américains, ne s'est en effet tassé que de 0,3% lundi, malgré de fortes tensions sur les rendements obligataires avec un taux des bons du Trésor américains à 10 ans autour de 4,15%.



'Les actions chinoises se sont fortement redressées au cours de la nuit, en particulier juste avant notre publication quotidienne, alors que des mesures continuent d'être mises en oeuvre pour enrayer la récente récession', souligne par ailleurs Deutsche Bank.



Du côté des statistiques du jour en Europe, les commandes à l'industrie allemande ont grimpé de 8,9% en décembre 2023 après une stabilité en novembre, tandis que les ventes de détail dans la zone euro ont diminué de 1,1% d'un mois sur l'autre.



Dans l'actualité des publications de résultats, ceux de bp (+5% à Londres) reçoivent un accueil chaleureux, étant accompagnés notamment de l'annonce d'importants rachats d'actions par le géant énergétique.



Les opérateurs sanctionnent par contre les trimestriels d'Infineon (-2% à Francfort) qui comportent un abaissement d'objectifs par le fabricant de semiconducteurs, ainsi que les résultats annuels de la banque UBS (-2% à Zurich) malgré son relèvement de dividende.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.