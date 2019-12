Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : dans le vert pour finir la semaine Cercle Finance • 06/12/2019 à 11:04









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent dans le vert ce vendredi matin, le reflux de la volatilité laissant suggérer un retour au calme après l'agitation du début de semaine. Ainsi, peu après 11 heures, l'indice CAC 40 avance de 0,5%, le DAX de +0,3% et le FTSE 100 de +0,8%. Après les secousses du début de semaine, les investisseurs espèrent reprendre leurs esprits aujourd'hui, notamment avec le retour au premier plan des interrogations sur l'état de la conjoncture américaine. Rappelons que si Wall Street a longtemps hésité hier, les marchés américains ont tout doucement renoué avec le vert et au final, les scores avoisinaient 0,1% sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq. Du côté des statistiques, on a appris ce matin que le solde du commerce extérieur de marchandises de la France s'établit à -4,730 milliards d'euros en Octobre. Il est quasiment stable en octobre en moyenne mobile à -5,1MdsE par rapport à -5,2MdsE en septembre indique l'Insee. Les investisseurs suivront avec attention, à 14h30, les chiffres des créations d'emploi aux Etats-Unis, avec un consensus établi autour de 190.000 postes pour le mois de novembre. 'La vigueur de l'économie américaine reste un sujet de préoccupation, tout comme la question de savoir si le ralentissement de l'activité risque de peser sur les embauches', rappelle Kyle Rodda. 'Un chiffre solide consoliderait l'opinion en vogue actuellement, à savoir que l'économie américaine continue sa croissance à un rythme modéré', indique le stratège d'IG.

