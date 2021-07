Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : dans le vert, malgré le trou d'air aux USA Cercle Finance • 07/07/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont orientées à la hausse ce matin, Francfort (+0,9%) devançant Londres (+0,6%) et Paris (+0,4%). Ce soir, à 20h, les investisseurs pourront prendre connaissance des 'minutes' du FOMC, qui devraient fournir des indications quant au calendrier du resserrement monétaire envisagé par la Fed. Le document devrait en effet permettre d'en savoir plus sur l'évolution des débats au sein du comité stratégique de l'institution. Les observateurs espèrent que ces 'minutes' leur apporteront des éléments nouveaux sur l'évolution possible des rachats d'actifs de la banque centrale, voire sur la perspective d'un éventuel 'tapering'. Les marchés regarderont notamment si les minutes s'appuient toujours sur le scénario d'une remontée 'transitoire' de l'inflation qui ne justifierait pas de mesures d'ajustement dans l'immédiat. En attendant, beaucoup d'investisseurs préfèrent se réfugier sur des actifs dits 'sans risque', comme les bons du Trésor américain à 10 ans, dont le rendement s'est effondré en quelques heures de 1,45% vers 1,35% avant de remonter un peu vers 1,37%. Sur le marché énergétique, les prix du pétrole se stabilisent après les montagnes russes des dernières séances dues aux dissensions apparues au sein de l'OPEP+. Le Brent évolue autour des 75 dollars le baril ce matin tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) navigue autour des 73,5 dollars, loin des 77 dollars atteints en début de semaine. Autre signe de prudence de la part des investisseurs, le billet vert s'affaiblit face à la monnaie européenne pour coter autour de 1,1825 euro. Du côté des valeurs européennes, BMW Group a terminé le premier semestre 2021 avec un nouveau record de ventes, avec un total de 1 339 080 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce (+39,1%) livrés aux clients. Les ventes de BMW Group au premier semestre ont été nettement supérieures à celles de l'année d'avant crise 2019, avec une augmentation de +7,1%. le Britannique TechnipFMC a remporté un important contrat intégré d'ingénierie, de fourniture, de construction et d'installation (iEPCI) pour le développement du champ Jubilee South East, situé au large du Ghana. Shell a confirmé mercredi qu'il allait améliorer la distribution proposée à ses actionnaires, une annonce qui se traduisait par une hausse de plus de 2% de son cours de Bourse. Le Suisse UBS et La Baloise prévoient de conclure un partenariat stratégique afin de proposer des solutions et prestations innovantes aux propriétaires immobiliers en Suisse.

