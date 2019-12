Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : dans le vert, les échanges restent limités Cercle Finance • 27/12/2019 à 11:29









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent dans le vert ce vendredi, dans des échanges ténus suite aux congés de Noël et à quelques jours du Nouvel An. Ainsi, l'indice CAC 40, le DAX et le FTSE 100 avancent tous de 0,3%. Ouverts hier, les marchés d'actions américains ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques jeudi soir, l'indice Nasdaq ayant même franchi la barre des 9.000 points pour la première fois de son histoire. A quelques jours de la clôture de l'exercice 2019, l'indice S&P 500 affiche un gain annuel de 29,2%, soit sa meilleure performance depuis l'année 2013 à l'issue de laquelle il avait gagné 29,6%. Le calendrier des statistiques du jour est aussi 'light' que les salles de marché sont peu remplies ; ainsi, on n'attend ce vendredi que les stocks de pétrole américains. Ces derniers sont attendus en baisse de -1,7 million de barils. Du côté des valeurs, le podium du FTSE 100 est occupé par Glencore (+2%), Just Eat (+1,9%) et BHP (+1,9%). Sur celui du DAX, on retrouve Fresenius (+2,1%), RWE (+1%) et E.ON (+0,9%).

