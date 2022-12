Europe: dans le vert en cette trêve des confiseurs information fournie par Cercle Finance • 29/12/2022 à 16:28

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des scores positifs (+0,1% à Londres, +0,7% à Francfort et +0,9% à Paris) en cette semaine de trêve des confiseurs, alors que Wall Street semble bien parti pour afficher ses pires scores annuels depuis la crise de 2008.



Ainsi, le Dow Jones et le Nasdaq Composite, malgré le rebond enregistré aujourd'hui, présentent pour l'heure des scores de l'ordre de -9,5% pour le premier et surtout de -34,7% pour le second, depuis le 1er janvier dernier.



'Les investisseurs ont continué de s'interroger pour 2023 et sur la possibilité d'une récession au cours des prochains mois', pointait mercredi soir Wells Fargo, qui soulignait aussi les inquiétudes liées à une flambée des cas de Covid-19 en Chine.



'Dans un contexte marqué par une inflation forte et tenace, une remontée des taux d'intérêt, un creusement des écarts de taux et une forte volatilité boursière, les investisseurs sont sous les feux de multiples obstacles macroéconomiques', renchérit ce matin Invesco.



Seule donnée parue dans la matinée en Europe, le volume des ventes de détail en Espagne a augmenté de 3,8% en novembre 2022 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de l'INE, après une hausse séquentielle de 0,4% en octobre.



Dans l'actualité des valeurs, ArcelorMittal est en hausse de 0,9% à Amsterdam, alors que le sidérurgiste a signé un accord en vue de l'acquisition de Zlomex, entreprise polonaise spécialisée dans le recyclage de ferraille.



bp est stable à Londres après la finalisation de l'acquisition d'Archaea Energy, un fournisseur de gaz naturel renouvelable, opération qui marque une étape importante dans la croissance de son activité stratégique de bioénergie.