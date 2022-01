Europe: dans le vert en attendant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 11:40

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes évoluent dans le vert ce matin, Londres gagnant 0,7% devant Paris et Francfort (+0,4%), alors que les investisseurs sont dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine, attendus à 14h30.



Cette statistique est importante dans la mesure où elle peut influer sur les décisions de la Fed en matière de politique monétaire. Confirmant d'ailleurs que les anticipations inflationnistes étaient désormais devenues un sujet central, Jerome Powell, le président de la Fed, a assuré hier que la banque centrale avait l'intention d'utiliser tous les outils à sa disposition pour empêcher l'inflation 'de trop s'enraciner'.



Des chiffres supérieurs au consensus cet après-midi ne manqueraient pas d'entraîner une nouvelle hausse des rendements des emprunts d'Etat et de raviver les craintes sur une multiplication des hausses de taux.



Les économistes de Deutsche Bank disent s'attendre à un bond annuel de 7% de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis au mois de décembre, ce qui constituerait un record depuis 1982.



Ce matin, les opérateurs ont pu prendre connaissance de la production industrielle corrigée des variations saisonnières: celle-ci a augmenté de 2,3% en novembre 2021 dans la zone euro et de 2,5% dans l'UE, par rapport à octobre 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



En octobre 2021, la production industrielle avait diminué de 1,3% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE.



En novembre 2021, par rapport à novembre 2020, la production industrielle a diminué de 1,5% dans la zone euro et elle est restée inchangée dans l'UE.



Dans l'actualité des valeurs européennes, le groupe BMW a affiché une croissance des ventes de 8,4 % en glissement annuel l'année dernière, avec un total de 2 521 525 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce livrés aux clients du monde entier.



Solvay annonce la signature d'une lettre d'intention avec Trillium Renewable Chemicals dans le but de développer la chaîne d'approvisionnement d'acrylonitrile biosourcé (bio-ACN).



Enfin, Philips chute lourdement mercredi à la Bourse d'Amsterdam après avoir averti que les problèmes d'approvisionnement auraient un impact sur ses résultats de quatrième trimestre et pour l'exercice 2021. Le titre perd actuellement près de 14%.