Europe : dans le vert avec Wall Street

(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes sont repassées, en prévision d'une ouverture positive à Wall Street, dans le vert, même si la crise sanitaire reste au coeur des préoccupations.

Ainsi, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 avancent respectivement de +0,1%, +0,7% et +0,5%.

'Le nombre de nouvelles infections [au Covid-19] progresse de nouveau dans le monde', souligne Commerzbank, qui note toutefois que tous l'ensemble des 50 États américains ont commencé à assouplir leurs restrictions.

'L'Allemagne et le groupe de Visegrad veulent rouvrir graduellement leurs frontières. En Italie, presque tous les magasins de vêtements et les trois quarts des restaurants ont réouverts leurs portes', ajoute la banque allemande.

Du côté des statistiques du jour, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 0,8% en avril, un taux en baisse de 0,7 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS). En incluant les coûts de logement des occupants, le taux d'inflation annuel s'est tassé de 0,6 point à 0,9% le mois dernier.

En avril 2020, mois marqué par des mesures de confinement, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 0,3%, contre 0,7% en mars, d'après Eurostat qui avait annoncé un taux de 0,4% en estimation rapide pour avril à la fin du mois dernier. En avril les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel proviennent de l'alimentation, alcool et tabac (+0,67 points de pourcentage), suivis des services (+0,52 pp), des biens industriels hors énergie (+0,09 pp) et de l'énergie (-0,97 pp).

Les stocks de pétrole seront connus, pour leur part, en milieu d'après-midi.

Du côté des valeurs, on retiendra notamment que le groupe Rolls-Royce annonce que l'impact de COVID-19 est sans précédent. Il souhaite réaliser une réorganisation majeure de l'entreprise. La direction prévoit la suppression d'au moins 9 000 emplois sur un effectif mondial de 52 000 personnes. La réorganisation proposée devrait générer des économies annualisées de plus de 1,3 milliard de livres sterling.

Selon des informations parues dans Le Canard Enchaîné, le groupe Renault envisagerait de fermer quatre sites en France, dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros qui serait annoncé le 29 mai.

Selon l'hebdomadaire, les usines de Choisy-le-Roi, Dieppe et des Fonderies de Bretagne seraient concernées en premier. Flins, dans les Yvelines, 'viendra plus tard', selon le Canard. Dans cette dernière, précisent les Échos, la marque au losange pourrait arrêter en effet la production automobile en tant que telle (la ZOE et la Nissan Micra y sont actuellement assemblées), au profit d'autres activités qui lui seraient transférées.

Le groupe Nestlé annonce soutenir l'alliance globale CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) dans la recherche d'un vaccin contre le COVID-19.