Europe : dans le rouge, dans le sillage des places asiatiques

(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent très nettement dans le rouge, dans le sillage des places asiatiques, emportées par les inquiétudes autour du dossier du coronavirus. L'impact du coronavirus qui 'paralyse' désormais 3% de la population chinoise (mise en quarantaine) impacte en effet lourdement également les valeurs japonaises qui chutent de -2% et le Nikkei dévisse vers 23.343Pts. Résultat ? Le CAC 40 recule de -2%, le FTSE 100 de -2,2%, et le DAX de -1,9%. La Bourse de Paris, notamment, s'affiche tout juste à 5.900 points, alors qu'elle avait tutoyé les 6.100 voilà quelques jours ! Il faut dire qu'en plus du dossier du coronavirus, l'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est contracté, passant de 96,3 en décembre 2019 à 95,9 ce mois-ci, alors que le consensus espérait au contraire une progression vers 97. Les prochains jours s'annoncent chargés en rendez-vous avec notamment les décisions des comités de politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine (mercredi), puis de la Banque d'Angleterre (jeudi). Aux États-Unis, sont attendues les ventes de logements neufs et les commandes de biens durables pour décembre, puis une première estimation de la croissance du PIB pour le dernier trimestre 2019, et les revenus et dépenses des ménages pour décembre. La semaine verra aussi se poursuivre la saison des résultats, avec notamment des poids-lourds de la cote américaine tels qu'Apple, Pfizer, Boeing, Amazon et McDonalds, ou européenne comme LVMH ou Unilever.

