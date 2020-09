Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : dans le rouge après l'inflation en Allemagne Cercle Finance • 29/09/2020 à 14:43









(CercleFinance.com) - Les indices en Europe sont dans le rouge en début d'après-midi après la publication des chiffres de l'inflation en Allemagne. L'indice CAC 40 perd 0,2%, alors que le Dax à Francfort abandonne 0,4% et le Footsie à Londres est en baisse de 0,6%, Madrid -0,3%. La forte croissance monétaire en Europe suscite quelques inquiétudes quant à une poussée de l'inflation et les investisseurs craignent que les programmes de relance gouvernementaux provoquent également des tensions inflationnistes. Les prix à la consommation ont diminué de 0,2% en Allemagne en rythme mensuel au mois de septembre, selon une première estimation fournie mardi par l'Office fédéral de la statistique. Sur un an, l'inflation ressort également en baisse de 0,2%, d'après les chiffres publiés aujourd'hui par Destatis. L'institut de la statistique a également indiqué que l'indice harmonisé faisait ressortir une baisse de prix de 0,4% sur un mois et sur un an, c'est-à-dire par rapport à septembre 2019. Les analystes préviennent que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait se trouver dans une position délicate en cas de croissance faible, conjuguée à une accélération de l'inflation. Les chiffres des prix à la consommation sont donc susceptibles de faire réagir l'euro, tout comme les rendements obligataires sur le Vieux Continent. Autre sujet d'attention des marchés, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis se tiendra ce soir à Cleveland, dans une ambiance qui s'annonce électrique. Du coté des valeurs, FCA va devoir s'acquitter d'une amende de 9,5 millions de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable trouvé avec la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine. A compter du 1er mai 2021, Belén Garijo occupera la fonction de présidente du directoire et de directrice générale de l'allemand Merck KGaA. Actuellement vice-présidente du Directoire, directrice générale adjointe de Merck et CEO de la branche santé, Belén Garijo succèdera à Stefan Oschmann qui quittera l'entreprise comme prévu après dix ans à la tête du groupe. Nokia a annoncé mardi avoir étendu sa relation stratégique avec l'opérateur britannique BT, qui l'a sélectionné comme fournisseur de son matériel 5G RAN. Le titre du réassureur allemand Munich Re subit mardi la plus forte baisse du DAX après une dégradation de Credit Suisse, qui a ramené sa recommandation sur la valeur de 'neutre' à 'sous-performance'.

