Europe: dans la bonne direction, attention à la volatilité information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 12:28

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont orientées à la hausse ce matin, Paris ouvrant la marche (+0,8%) suivi de près par Londres (+0,7%) et Francfort (+0,6%).



Les investisseurs devront néanmoins rester prudent, les dernières séances ayant illustré la très grande instabilité des marchés.



'La volatilité et ses excès reviennent sur le devant de la scène. Attention!', mettent d'ailleurs en garde les équipes de Kiplink Finance dans un point de marché diffusé hier.



La prudence devrait donc de nouveau dicter la conduite des investisseurs dans un contexte de pessimisme quant à un éventuel ralentissement de la croissance, voire une potentielle entrée en récession à terme.



Les marchés suivront également de près le dossier Gazprom, le géant russe du gaz ayant annoncé l'arrêt unilatéral de la livraison de gaz à la Bulgarie et à la Pologne. Pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, il s'agit ni plus ni moins 'd'une nouvelle tentative de la Russie d'utiliser le gaz comme instrument de chantage'.



'Cela montre une fois de plus le manque de fiabilité de la Russie en tant que fournisseur de gaz', a-t-elle insisté avant d'évoquer une prochaine réponse coordonnée de l'UE.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Mercedes-Benz Group AG a fait état ce matin d'une hausse plus marquée que prévu de 11% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, qui a atteint 5,2 milliards d'euros.



Crédit Suisse a publié des produits nets de 4,4 Mds de francs suisses et une perte avant impôts de 428 millions de francs suisses, ainsi qu'un ratio CET1 de 13,8% au premier trimestre.



Deutsche Bank a annoncé avoir dégagé un bénéfice net en hausse de 18% à 1,2 milliard d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, alors que les analystes l'attendaient à 1,1 milliard.

Le produit net bancaire s'inscrit en hausse de 1% à 7,3 milliards d'euros, notamment sous l'effet de la vigueur de ses activités de banque de financement (+11%) et d'investissement (+7%).



Enfin, Puma a annoncé un bénéfice opérationnel (Ebit) en hausse de 27% à 196 millions d'euros au premier trimestre, contre 154,3 millions d'euros un an auparavant et un consensus établi à 183 millions.



Le chiffre d'affaires du groupe allemand a lui augmenté de 23,5% en données publiées, à 1,9 milliard d'euros, un chiffre supérieur au consensus qui le donnait à 1,8 milliard d'euros.