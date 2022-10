Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: dans l'expectative d'une hausse de taux directeurs information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 11:50









(CercleFinance.com) - Si Londres avance de 0,2% ce matin, les places continentales se replient légèrement (-0,5% à Francfort, -0,7% à Paris), par prudence dans l'expectative d'une très probable hausse de taux directeurs par la BCE à l'issue de sa réunion, en début d'après-midi.



'Cette semaine, ce sera à nouveau 75 points de base', pronostique Oddo BHF, pointant qu'au conseil des gouverneurs, 'les partisans du resserrement monétaire à outrance ont les choses bien en main et veulent que la BCE dégonfle sans délai son bilan'.



'Une autre grande hausse des taux de 75 points de base lors de la réunion de la BCE d'aujourd'hui ne suffira probablement pas à renforcer la confiance et à faire baisser l'inflation', prévient-on toutefois chez Commerzbank.



L'après-midi sera aussi marquée par une actualité chargée aux Etats-Unis, avec une nouvelle vague de trimestriels de poids-lourds attendus tels que Caterpillar, Merck ou McDonald's, et surtout une première estimation du PIB des Etats-Unis pour le troisième trimestre.



En attendant ces rendez-vous, les opérateurs réagissent aux nombreuses publications trimestrielles de la matinée en Europe, saluant par exemple celles de Lufthansa (+3% à Francfort), Shell (+3% à Londres) et AB InBev (+6% à Bruxelles).



Credit Suisse dévisse par contre de 14% à Zurich, la banque ayant fait part d'une lourde perte pour son troisième trimestre du fait d'une dépréciation d'actifs en lien avec le réexamen de sa stratégie, ainsi que d'une importante levée de fond.





