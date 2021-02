Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : dans l'attente d'une actualité riche aux Etats-Unis Cercle Finance • 17/02/2021 à 11:33









(CercleFinance.com) - La prudence prévaut au sein des principales Bourses européennes (-0,4% à Londres, -0,7% à Francfort, -0,2% à Paris), dans l'attente notamment d'une série de statistiques américaines prévues dans le courant de l'après-midi. 'Une grande partie de l'actualité économique de la semaine, aux Etats-Unis, est concentrée sur cette journée, avec la publication, pour le mois de janvier, des ventes au détail, des prix à la production et de la production industrielle', souligne ainsi Aurel BGC. Ce dernier pointe aussi les minutes de la dernière réunion du FOMC attendues ce soir, compte-rendu qui 'sera lu avec une attention particulière, alors que les investisseurs anticipent un net rebond de l'inflation ces prochains mois'. En attendant, de ce côté de l'Atlantique, on notera que les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 0,7% en janvier 2021, un taux en hausse de 0,1 point par rapport à celui affiché le mois précédent. Sur le front des valeurs, Rio Tinto prend près de 4% à Londres, après l'annonce par la compagnie minière anglo-australienne d'un dividende de 5,57 dollars par action, s'appuyant sur 'des résultats robustes durant une année difficile'. Si les résultats du chimiste AkzoNobel (+1% à Amsterdam) sont plutôt bien accueillis, tel n'est pas le cas de ceux du distributeur Ahold Delhaize (-3% à Amsterdam), du groupe de cosmétiques Beiersdorf (-5% à Francfort) et du groupe de luxe Kering (-8% à Paris).

