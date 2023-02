Europe: consolidation sur les places continentales information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 11:52

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent majoritairement en repli (+0,2% à Londres, mais -0,6% à Francfort et -0,3% à Paris) au lendemain d'une séance nettement positive en dépit des tours de vis monétaires -largement anticipés- de la Banque d'Angleterre et de la BCE.



Si les déclarations des deux banques centrales ont été plutôt 'faucon', Liberum souligne que les marchés ont décidé d'ignorer leurs avertissements et de 'prévoir au mieux une autre hausse des taux et des baisses de taux au quatrième trimestre 2023, sinon plus tôt'.



'Il y a un dicton 'ne combattez pas la Fed' pour dissuader les investisseurs d'aller à l'encontre des propres directives de la banque centrale, mais les marchés semblent avoir mis en place exactement un tel scénario', estime-t-il.



Certaines prises de profits semblent toutefois se manifester ce vendredi sur les places continentales, dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis pour janvier.



En attendant, on notera que l'activité du secteur privé de la zone euro a renoué avec l'expansion pour la première fois depuis juin 2022, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui est remonté de 49,7 en décembre 2022 à 50,3 en janvier.



S'il reconnait que ces chiffres 'suggèrent que la zone euro pourrait échapper à la récession', Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global, considère qu'il 'est encore trop tôt pour écarter complètement ce risque'.



Sur le front des valeurs, les opérateurs délaissent les publications trimestrielles de l'établissement financier CaixaBank (-2% à Madrid), du groupe d'ingénierie Alfa Laval (-4% à Stockholm) et du groupe de santé Sanofi (-3% à Paris).