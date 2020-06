Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : consolidation sur les places boursières Cercle Finance • 09/06/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - L'heure est aux prises de bénéfices au sein des places européennes (-1,8% à Londres et à Paris, -2% à Francfort), sur fond d'annonce d'une contraction du PIB à peine moins forte qu'estimé précédemment en début d'année. Au premier trimestre 2020, le PIB a diminué de 3,6% dans la zone euro et de 3,2% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui avait annoncé précédemment des contractions de 3,8% et 3,3% respectivement en estimations rapides. 'Il s'agit des reculs les plus importants depuis le début des séries temporelles en 1995', souligne toutefois l'institut, rappelant qu'en mars 2020, les mesures de confinement liées au Covid-19 ont commencé à être largement mises en place par les Etats membres. Par ailleurs, la France a enregistré un creusement de son déficit commercial à cinq milliards d'euros en avril, tandis que l'Allemagne a vu son excédent commercial fondre à 3,2 milliards, avec des plongeons à la fois des exportations et des importations. 'Comme les commandes et la production industrielles, le commerce extérieur allemand devrait se redresser en mai, mais il lui faudra probablement un long moment avant de retrouver les niveaux d'avant la crise', réagit-on chez Commerzbank. Dans l'actualité des valeurs, Volkswagen Group recule de 4,4% à Francfort au lendemain de l'annonce qu'à partir du 1er juillet, le directeur opérationnel de la marque éponyme, Ralf Brandstätter, en prendra les fonctions de directeur général. Dufry perd 3,5% à Zurich, alors que le spécialiste de la distribution en zones détaxées a indiqué vouloir simplifier ses fonctions de direction avec un comité exécutif réduit à huit membres, dans le but de réduire ses coûts et accélérer la reprise.

