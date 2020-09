Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : consolidation avant la réouverture de Wall Street Cercle Finance • 08/09/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes connaissent des prises de bénéfices (-0,4% à Londres, -0,5% à Francfort, -1% à Paris), au lendemain d'une séance faste pour les indices actions du vieux continent en l'absence de Wall Street qui est restée portes closes. 'Ces avancées solides sont intervenues en dépit de nouvelles négatives persistantes concernant le coronavirus en Europe, les signes de progression des cas ayant continué de s'accumuler alors que l'on se dirige vers les mois d'hiver', rappelle Deutsche Bank. Au deuxième trimestre 2020, le PIB a diminué de 11,8% dans la zone euro et de 11,4% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui avait annoncé des reculs de 12,1% et de 11,7% respectivement en lecture précédente. Toujours sur le plan des statistiques, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est accru à 18 milliards d'euros en juillet, contre 14,5 milliards le mois précédent, tandis que le déficit commercial de la France s'est contracté de 1,1 milliard pour s'établir à sept milliards. Dans l'actualité des valeurs, easyJet lâche 6% à Londres, la compagnie à bas coûts prévoyant désormais de faire voler ses avions légèrement moins que les 40% de la capacité prévue pour le quatrième trimestre tel qu'annoncé lors des résultats du troisième. Caixabank cède 1% à Madrid, alors que sa fusion possible avec Bankia pourrait s'accompagner de 8.000 suppressions de postes, selon le média espagnol Expension, après que Bankia a confirmé vendredi dernier des contacts pour étudier un rapprochement. Clariant perd près de 2% à Zurich, Crédit Suisse ayant abaissé son opinion sur le titre du chimiste de spécialité à 'neutre' (au lieu de 'surperformance') et réduit son objectif de cours à 19,2 francs suisses (contre 20,5 francs précédemment).

