Europe : confiance dans l'attente du rapport du BLS

(CercleFinance.com) - L'optimisme règne au sein des Bourses européennes (+0,8% à Londres, +1,9% à Francfort, +1,6% à Paris), les opérateurs se montrant confiants à l'approche de la parution, en début d'après-midi, du rapport mensuel du BLS sur le marché du travail américain. 'Les chiffres d'ADP, publiés hier, semblent confirmer les attentes du consensus sur des 'créations d'emplois' record au mois de juin', rappelle Aurel BGC, qui met en avant la reprise de l'activité dans certains secteurs. 'Il conviendra d'interpréter ces chiffres avec prudence, notamment le taux de chômage, le BLS ayant indiqué sur son blog officiel des 'erreurs' de classification touchant potentiellement 4,9 millions d'Américains dans les statistiques du mois de mai', nuance-t-il. Toujours aux Etats-Unis, doivent aussi être dévoilés les chiffres de la balance commerciale et des commandes à l'industrie pour le mois de mai, ainsi que les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. Dans la zone euro, le taux de chômage s'est établi à 7,4% en mai, en hausse par rapport au taux de 7,3% du mois précédent, tandis que les prix à la production industrielle ont diminué de 0,6% d'un mois sur l'autre. Sur le front des valeurs, Novartis cède 0,5% à Zurich, après l'annonce par le groupe de santé du versement de 729 millions de dollars pour régler des litiges avec le gouvernement américain, concernant notamment des événements promotionnels passés. L'action CRH s'adjuge 3% à Londres, soutenue par un relèvement d'opinion chez Crédit Suisse de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours maintenu à 38 euros, sur le titre du fournisseur irlandais de matériaux de construction.

