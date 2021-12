Europe: confiance dans l'attente des banques centrales information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 11:58

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent plutôt positivement (stabilité à Londres, +0,9% à Francfort, +0,2% à Paris) une semaine qui sera placée sous le signe de la politique monétaire, avec les réunions de la Fed (mercredi), puis de la Banque d'Angleterre et de la BCE (jeudi).



'La Réserve Fédérale devrait, selon toute vraisemblance, accélérer la normalisation de sa politique monétaire à l'occasion de sa réunion et revoir à la baisse ses rachats d'actifs à un rythme plus marqué que jusqu'alors', estime Commerzbank.



Concernant la réunion de la Banque Centrale Européenne, Barclays s'attend à ce qu'elle indique que l'inflation moyenne convergera vers 2% à la fin de l'horizon de prévision, ce qui implique que les taux ne seront pas relevés avant la fin de 2023.



'La BCE augmentera probablement les achats dans le cadre de son programme APP en 2022 mais raccourcira le calendrier, se donnant à elle-même la flexibilité de l'ajuster si les pressions sur les prix restent élevées', ajoute la banque britannique.



Aucune statistique n'est prévue ce lundi, mais les jours suivants seront chargés sur ce front avec, aux Etats-Unis, entre autres, les prix à la production et à l'importation, les ventes de détail, la production industrielle, ainsi que l'indice PMI flash d'IHS Markit.



De ce côté-ci de l'Atlantique, outre les PMI préliminaires, doivent paraitre notamment cette semaine les chiffres de l'inflation en zone euro et au Royaume Uni, ainsi que les indices de climat des affaires en France (Insee) et en Allemagne (Ifo).



Sur le front des valeurs, SAP prend 3% à Francfort, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 130 à 147 euros sur l'action de l'éditeur de logiciels d'entreprise.



Arkema (-2,2%) accuse par contre l'une des plus fortes baisses du SBF 120 à Paris, après la dégradation de la note de Morgan Stanley sur le titre du groupe de chimie de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', avec un objectif abaissé de 122 à 102 euros.