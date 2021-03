Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : confiance avant une série de données américaines Cercle Finance • 16/03/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en hausses plus ou moins prononcées ce mardi (+0,5% à Londres et à Francfort, +0,1% à Paris), sur fond d'un indice ZEW rassurant paru ce matin et dans l'attente d'une série de données américaines cet après-midi. L'indice ZEW du moral des investisseurs et des analystes allemands poursuit sa progression en mars, gagnant encore 5,4 points à 76,6, tandis que l'indice de la situation actuelle augmente de 6,2 points, à -61. 'Les experts anticipent qu'au moins 70% de la population allemande se verra offert un vaccin contre la Covid-19 d'ici à l'automne', précise l'institut ZEW, qui pointe toutefois aussi l'attente d'une inflation et de taux d'intérêt à long terme plus élevés. Autre donnée parue ce matin, les prix à la consommation de la France ont augmenté de 0,6% sur un an en février, comme le mois précédent, selon l'Insee qui révise donc son estimation initiale à la hausse de 0,2 point pour le mois écoulé. En cours de séance aux Etats-Unis, doivent paraitre les ventes de détail et les prix à l'importation, puis la production industrielle pour le mois de février, et enfin les stocks des entreprises du mois précédent. Dans l'actualité des valeurs, Volkswagen s'adjuge près de 6% à Francfort alors qu'à l'occasion de sa conférence de presse annuelle, le géant automobile indique se donner pour objectif la livraison d'un million de véhicules électriques en 2021. Credit Suisse signe une progression de près de 2% à Zurich dans le sillage d'un point d'activité de la banque, qui déclare ainsi avoir dégagé le mois dernier son plus haut niveau de bénéfice avant impôts en dix ans.

