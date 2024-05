Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: confiance avant le rapport sur l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant (+0,3% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,5% à Paris), une certaine confiance semblant prévaloir à l'approche de la parution du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, qui pourrait alimenter le débat sur le calendrier de la Fed.



'Ces données fourniront des informations importantes sur l'étroitesse du marché du travail, qui est un élément crucial pour les perspectives de la politique monétaire', souligne en effet Monica Defend, directrice de l'Amundi Investment Institute.



De piètres chiffres pourraient plaider en faveur de baisses de taux par la Fed. A ce stade, les économistes attendent en moyenne 250.000 créations d'emploi hors agriculture au titre du mois d'avril, contre 303.000 en mars, avec un taux de chômage stable à 3,8%.



En attendant, l'optimisme des investisseurs est alimenté par les résultats trimestriels meilleurs que prévu dévoilés jeudi soir par Apple, la baisse de ses ventes d'iPhones en Chine ayant été compensée par une hausse de ses revenus tirés des services.



Dans l'actualité européenne, on notera que la croissance s'est accélérée dans le secteur britannique des services le mois dernier, au vu de son indice PMI final qui est passé de 53,1 en mars à 55 en avril, un plus haut depuis mai 2023.



Sur le front des valeurs, les opérateurs saluent les résultats des banques Société Générale (+5%) et Crédit Agricole (+4%) à Paris, ainsi que du fabricant de biens de consommation courante Henkel (+8%) à Francfort.



En revanche, ils sanctionnent la publication trimestrielle du fabricant d'acier inoxydable Aperam (-2%) à Amsterdam et surtout celle du constructeur de poids-lourds Daimler Truck (-5%) à Francfort.





