Europe: confiance à l'approche de la Banque d'Angleterre

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant ce jeudi (+0,2% à Londres, +0,6% à Francfort et à Paris) à l'approche de la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) sur sa politique monétaire, attendue en milieu de séance.



Le récent ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni, qui a atteint le mois dernier l'objectif de 2% établi par la banque centrale, commence à alimenter les spéculations sur une prochaine baisse de taux.



'Une baisse des taux n'est pas attendue cette semaine mais le cycle baissier devrait s'amorcer en août ou septembre', pronostique Oddo BHF, soulignant que 'les signaux envoyés par l'économie britannique sont contradictoires'.



Les opérateurs prendront aussi connaissance, avant la réouverture de Wall Street cet après-midi, des chiffres de la construction résidentielle pour mai, de l'indice d'activité Philly Fed, ainsi que des résultats trimestriels du cabinet Accenture.



Sur le front des valeurs en Europe, Lufthansa lâche 3% à Francfort et Ryanair perd 2% à Dublin, tous deux victimes de dégradations de recommandations de brokers, à 'conserver' chez Stifel pour le premier et à 'neutre' chez UBS pour le second.



Danone recule de 4% à Paris, après la présentation par le groupe agroalimentaire de ses objectifs 2025-28, dont une croissance du chiffre d'affaires en comparable entre +3 et +5% et une hausse plus rapide du résultat opérationnel courant.





