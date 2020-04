Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : chute des Bourses malgré le ZEW Cercle Finance • 21/04/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain (-1,5% à Londres, -1,8% à Francfort et à Paris), malgré un indice ZEW du sentiment économique en Allemagne en progression surprise au titre du mois en cours. Cet indice de perspectives a bondi à +28,2 en avril, alors que le consensus attendait un maintien vers les -49,5 de mars, mais l'indice évaluant la situation actuelle en Allemagne a de nouveau plongé, de 48,4 points à -91,5. 'Les experts ne s'attendent pas à voir un retour à une croissance économique positive avant le troisième trimestre 2020 et la production ne devrait pas revenir à ses niveaux d'avant le corona avant 2022', souligne le président du ZEW, Achim Wambach. Du côté des valeurs, SAP lâche 2,2% à Francfort, après l'annonce par l'éditeur de progiciels d'un abaissement de son objectif de cash-flow opérationnel pour 2020 à environ cinq milliards d'euros, contre six milliards précédemment. LSE Group grappille 0,5% à la suite du point d'activité du au titre des trois premiers mois de 2020, marqué par une augmentation de 13% de son revenu total, à 615 millions de livres, malgré un contexte sans précédent. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance de résultats comme ceux de l'assureur Travelers ou du géant des boissons Coca-Cola, ainsi que des ventes de logements anciens pour le mois de mars.

