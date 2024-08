Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: cherche des catalyseurs dans une ambiance maussade information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - L'ambiance reste maussade sur les principales places boursières européennes où Paris et Londres cèdent entre 0,2 et 0,4% tandis que Francfort se maintient avec difficulté à l'équilibre.



'Autant, nous ne doutons pasdela reprise du marché des actions américains cette année, en raisondesolides fondamentaux, autant nous craignons que ce soit plus poussif en Europe', estime Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.



' Les entreprises américaines sont, pour la plupart, en bonne santé et devraient afficherdebons résultats au troisième trimestre. Ça pourrait être plus mitigé du côté européen. Prudence, par conséquent, même si les niveauxdevalorisation sont très attrayants', ajoute-t-il.



Sur le front des statistiques, le Département du Travail des USA annonce avoir enregistré 233 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 29 juillet, un chiffre en baisse de 17 000 par rapport à la semaine précédente.



Par ailleurs, les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en juin en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,5% le mois précédent (révisée d'une croissance de 0,6% estimée initialement).



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent à 4% (+3,8pts) tandis que les Bunds de même échéance sont stables vers 2,27%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Allianz publie au titre de son premier semestre 2024 un résultat net part du groupe en hausse de 14,2% à cinq milliards d'euros et un profit opérationnel en augmentation de 5,3% à 7,9 milliards, pour un volume total des affaires accru de 6,4% à 91 milliards.



Siemens publie un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 en croissance de 5 % sur une base comparable avec un bénéfice des activités industrielles en hausse de 11 % à 3 milliards d'euros (contre 2,7 milliards d'euros au 3ème trimestre 2023).



Rolls-Royce a annoncé la nomination de Kimberly C.Hicks au poste de directrice juridique de Defence and Rolls-Royce North America (RRNA).



Enfin, Munich Re a généré un résultat net de 1 623 millions d'euros au deuxième trimestre 2024 (contre 1 154 millions d'euros au 2ème trimestre 2023) et de 3 763 millions d'euros (contre 2 425 millions d'euros au 1er semestre 2023) au cours des six premiers mois de l'année.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.