Europe: calme prudent dans l'attente de Wall Street

(CercleFinance.com) - Un calme prudent règne ce mardi matin au sein des Bourses européennes (-0,2% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris), dans l'expectative de la réouverture de Wall Street après le week-end prolongé de 'Labor Day'.



L'orientation de la Bourse de New York pourrait donner une direction aux autres marchés, d'autant que la journée est plutôt pauvre en statistiques : seuls seront publiés dans l'après-midi les indices PMI et ISM manufacturiers des Etats-Unis pour le mois d'août.



Ces indices donneront une première indication de la santé de l'économie américaine avant le PMI composite de jeudi, et surtout le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi, le dernier avant la réunion cruciale de la Fed prévue mi-septembre.



'Sauf surprise de dernière minute, les statistiques devraient confirmer la possibilité d'une hausse de 25 points de base', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'D'un point de vue historique, le début d'un cycle de baisse des taux est favorable pour les actions lorsque l'économie n'est pas en récession', rappelle pour sa part Angelo Kourkafas, chez Edward Jones.



Dans l'actualité des valeurs, Swiss Life grappille près de 1% à Zurich, après la publication par cet assureur d'un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 7% pour les six premiers mois de 2024 et une confirmation confiante de tous ses objectifs financiers.





