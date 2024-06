Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses stables avec le sentiment économique information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent autour de leurs équilibres (-0,1% à Londres et à Paris, +0,1% à Francfort), après la parution d'indicateurs 'pointant une stagnation de la croissance économique', selon Capital Economics.



En juin 2024, l'indicateur du sentiment économique (ESI) est resté largement inchangé dans l'UE et dans la zone euro (-0,2 point à 96,4 et 95,9 respectivement), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



'L'enquête est cohérente avec la faible croissance du PIB de la zone euro et suggère que les pressions sur les prix continuent de s'atténuer dans l'industrie manufacturière, mais restent fortes dans le secteur des services', réagit Capital Economics.



'Dans l'ensemble, cela nous conforte dans l'idée que la Banque Centrale Européenne fera une pause en juillet et ne réduira les taux que deux fois de plus cette année', poursuit le bureau d'analyse économique basé à Londres.



En début d'après-midi, les opérateurs prendront aussi connaissance d'une dernière estimation de la croissance économique américaine pour le premier trimestre, parue à +1,3% en rythme annualisé en lecture précédente il y a un mois.



Dans l'actualité des valeurs, H&M plonge de 13% sur l'OMX, la chaine suédoise de prêt-à-ayant affiché un ton prudent concernant son objectif de marge sur l'exercice en cours, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels.



Dassault Systèmes recule de plus de 1% à Paris, pénalisé par une dégradation de conseil chez Deutsche Bank de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé de 52 à 36 euros sur le titre de l'éditeur de logiciels d'entreprise.





