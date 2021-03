Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses soutenues par les données d'IHS Markit Cercle Finance • 03/03/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+1,1% à Londres, +0,9% à Francfort, +0,8% à Paris), sur fond de nouvelles données encourageantes pour la conjoncture dans la région, dévoilées dans la matinée par IHS Markit. Le recul modéré de l'activité du secteur privé de la zone euro observé en janvier s'est poursuivi à un rythme ralenti en février, comme le signale l'indice PMI composite qui s'est redressé de 47,8 à 48,8, dépassant ainsi son estimation flash (48,1). 'La quatrième baisse mensuelle consécutive de l'activité enregistrée en février dans le secteur privé de la zone euro place la région sur la voie d'une récession à double creux', prévient toutefois Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. L'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni se redresse quant à lui à 49,6 en février, à comparer à 41,2 en janvier, marquant donc un très fort ralentissement de la contraction de l'activité du secteur privé local. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs seront aussi attentifs à l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé -à deux jours du rapport mensuel du Département du Travail- puis aux indices PMI composite d'IHS Markit et ISM non manufacturier. Dans l'actualité des valeurs, Stellantis s'adjuge plus de 2% à Milan et à Paris, le constructeur automobile issu de la fusion récente entre Peugeot et Fiat Chrysler ayant présenté de 'solides résultats 2020' malgré la pandémie de Covid-19. Rio Tinto prend 2% à Londres après la démission du président du groupe minier, Simon Thompson, au terme d'une année 2020 marquée par le scandale de la destruction à la dynamite d'un site historique de la communauté aborigène d'Australie.

