Europe : Bourses soutenues par le climat des affaires

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins prononcés (+0,2% à Londres, +0,8% à Francfort, +1% à Paris), sur fond de bonnes nouvelles sur le front du climat des affaires dans les principales économies du vieux continent. L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne augmente ainsi pour le deuxième mois d'affilée en juin, s'établissant à 101,8 contre 99,2 en mai, et dépassant donc la médiane des prévisions des économistes. 'Alors que la relation passée avec le PIB suggère qu'il n'augmentera que d'environ 2 à 3% en glissement annuel au deuxième trimestre, dans la pratique, la hausse sera certainement beaucoup plus importante', réagit-on chez Capital Economics. De même, le climat des affaires en France s'améliore nettement de nouveau, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne cinq points à 113, au plus haut depuis la mi-2007 et dépassant sensiblement son niveau d'avant la crise sanitaire (105). En début d'après-midi, aux Etats-Unis, les opérateurs doivent encore prendre connaissance d'une dernière estimation de la croissance pour le premier trimestre, des commandes de biens durables de mai et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. Sur le front des valeurs, Siemens cède moins de 1% à Francfort, le marché semblant ignorer les prévisions optimistes livrées par le groupe industriel allemand à l'occasion de sa journée d'investisseurs, ainsi que son processus de simplification.

