Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses soutenues par l'optimisme au niveau mondial Cercle Finance • 16/04/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant en cette dernière séance de la semaine (+0,5% à Londres et à Paris, +0,9% à Francfort), dans un contexte plus général prêtant à l'optimisme pour l'économie mondiale. 'Après les statistiques américaines favorables d'hier, le regain de vigueur de l'économie mondiale se confirme avec l'annonce d'une progression de 18,3% du PIB chinois au premier trimestre', souligne Kiplink Finance. S'il reconnait que l'économie chinoise a bénéficié d'un effet de base favorable, le bureau d'analyse considère néanmoins que 'ces statistiques confirment que ces deux zones constitueront les principaux moteurs de la croissance mondiale ces prochains trimestres'. Dans la zone euro, le taux d'inflation annuel s'est établi à 1,3% le mois dernier, contre 0,9% en février, une tendance qui confirme que les pressions inflationnistes se réveillent un peu avec la reprise de l'activité dans la région. Par ailleurs, la balance commerciale de la zone euro est ressortie à +18,4 milliards d'euros en février 2021, en diminution par rapport à janvier (+28,7 milliards), les exportations ayant baissé de 2,5% et les importations, augmenté de 3,4%. Dans l'actualité des valeurs, Daimler s'adjuge près de 3% à Francfort, après la publication, à titre préliminaire, de résultats pour le premier trimestre 2021 'significativement supérieurs aux attentes du marché', selon le constructeur automobile. KBC avance de plus de 2% à Bruxelles, la banque ayant conclu avec Bank of Ireland un protocole d'accord pour envisager de lui céder la quasi-totalité des actifs de crédit performants et des avoirs sur la clientèle de KBC Bank Ireland. Virbac s'envole de près de 14% à Paris, entouré pour l'annonce par le groupe de santé animale d'une très forte croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 (+22,6% en comparable) et un relèvement de ses objectifs annuels.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.