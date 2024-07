Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses résilientes face aux élections en France information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine du bon pied, manifestant ainsi leur résilience (+0,2% à Londres, +0,7% à Francfort, +0,8% à Paris) face aux résultats assez inattendus des élections législatives en France.



'Le 'Nouveau Front populaire' a remporté le plus grand nombre de sièges, suivi de l'alliance des partis soutenant le président Macron, tandis que le RN, favori dans les sondages, n'est arrivé qu'en troisième position', résume Commerzbank.



'Le résultat électoral du bloc de gauche pourrait soulever quelques craintes, mais elles ne seront pas forcément suivies d'effets dans la mesure où la majorité présidentielle ne s'est pas effondrée', estime Alexandre Baradez, analyste de marchés chez IG France.



Selon lui, l'hypothèse d'une coalition 'arc-en-ciel' allant de la gauche modérée à la droite modérée 'n'est pas mort-née', et 'le côté très 'patchwork' du bloc de gauche ne garantit absolument pas sa solidité une fois l'élection passée...'



Parmi les données macroéconomiques attendues ces jours-ci, les opérateurs devraient surtout se montrer attentifs, jeudi, au rapport sur l'inflation pour juin aux Etats-Unis, le dernier à paraître avant la prochaine réunion du FOMC le 31 juillet prochain.



'Les prix à la pompe se sont affermis sur la deuxième quinzaine de juin, mais pas au point de faire craindre un dérapage de l'inflation. Le taux d'inflation total devrait rebaisser vers 3%, retrouvant son point bas récent de janvier', pronostique Oddo BHF.



Relativement calme sur le front des statistiques, la semaine sera surtout marquée par le démarrage de la saison des résultats trimestriels, avec en particulier ceux de grandes banques américaines comme JPMorgan Chase et Citigroup vendredi.



En attendant, Carlsberg prend 3% à Copenhague, alors que le fabricant britannique de boissons non alcoolisées Britvic a fini par accepter une offre de rachat du brasseur danois, dont il avait repoussé les avances à plusieurs reprises.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.