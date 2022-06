Europe: Bourses résilientes face à l'indice Ifo information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes repartent à la hausse ce vendredi (+1,2% à Londres, +0,6% à Francfort, +1,5% à Paris), manifestant ainsi une grande résilience face à un indice Ifo qui traduit un climat des affaires déprimé en Allemagne.



Inférieur aux attentes des économistes, l'indice Ifo recule de 0,7 point à 92,3 en juin, une baisse 'reflétant peut-être les inquiétudes concernant la décision de la Russie de réduire les flux de gaz vers l'Europe', selon Capital Economics.



'Alors que l'inflation devrait rester élevée et que l'approvisionnement en gaz du pays semble de plus en plus précaire, les chances que l'Allemagne tombe en récession cette année ont considérablement augmenté', prévient le bureau d'analyse économique.



Ces perspectives de récession pour la première économie de la zone euro pourraient toutefois être de nature à inciter la BCE à se montrer plus prudente dans son processus de normalisation de sa politique monétaire.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi et GSK gagnent environ 2% chacun à Paris et à Londres, après l'annonce de données d'étude positives concernant l'efficacité de leur vaccin bivalent D614 et Bêta (B.1.351) contre la Covid-19.



Zurich Insurance s'adjuge près de 3%, sur fond de cession à Viridium d'un portefeuille de contrats d'assurance-vie en Allemagne, une opération qui va alléger certaines contraintes de solvabilité qui pesaient jusqu'ici sur les épaules de l'assureur suisse.



Deutsche Post-DHL avance de plus de 1% à Francfort, au lendemain de la publication de résultats trimestriels et de perspectives solides par son pair américain FedEx, et ce malgré une demande plus faible observée par ce dernier.