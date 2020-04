Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses résilientes aux indices PMI Cercle Finance • 23/04/2020 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (-0,1% à Londres, -0,3% à Francfort, +0,3% à Paris) manifestant ainsi une certaine résilience face à l'effondrement de l'indice PMI flash composite IHS Markit à 13,5 en avril. Ce dernier signale de loin la plus forte contraction de l'activité globale enregistrée en plus de vingt ans d'enquête, dégradation qui s'explique essentiellement par la pandémie, les efforts destinés à endiguer la propagation du virus s'étant intensifiés en avril. 'D'après notre modèle de comparaison de l'indice PMI avec le PIB, les données d'avril préfigurent une contraction trimestrielle de l'économie de la zone euro de l'ordre de 7,5%', prévient Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. 'Les espoirs reposent désormais sur une levée progressive des mesures de confinement et une reprise graduelle de l'activité dans les entreprises après l'inertie générale observée en avril', poursuit l'économiste. Du côté des valeurs, Unilever lâche 4,1% à Amsterdam, après la présentation par le géant de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène d'un chiffre d'affaires quasiment stable (+0,2%) au premier trimestre, 'reflétant l'impact sans précédent du Covid-19'. Credit Suisse recule de 1,6% à Zurich, la banque ayant constitué une réserve de plus d'un milliard de francs suisses au premier trimestre pour faire face à l'environnement économique difficile et à l'effondrement des prix du pétrole. Daimler grappille 0,8% à Francfort, alors que le bénéfice d'exploitation du constructeur automobile a chuté de plus de 77% au premier trimestre, les effets de la pandémie de Covid-19 ayant considérablement pesé sur ses performances.

