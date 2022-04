Europe: Bourses résilientes après les minutes de la Fed information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 12:00

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent plutôt dans le vert (-0,2% à Londres, mais +0,5% à Francfort et +0,6% à Paris), se montrant ainsi résilientes à des minutes de la Fed confirmant la perspective de normalisation de sa politique monétaire.



'Le marché prend acte du durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine en attendant la publication du compte-rendu de la dernière réunion du conseil des gouverneurs de la BCE', explique Kiplink.



Selon lui, la BCE 'devrait donner un éclairage sur sa perception de la situation macroéconomique alors que le programme d'achats d'actifs devrait être progressivement réduit à partir du second semestre pour s'achever au troisième trimestre'.



En attendant, on notera que les ventes du commerce de détail ont augmenté de 0,3% dans la zone euro en février 2022 par rapport à janvier, tandis que la production industrielle allemande a augmenté de 0,2% d'un mois sur l'autre.



'La guerre en Ukraine et les nouvelles fermetures en Chine vont encore exacerber les problèmes d'approvisionnement, avec pour résultat que de nombreuses entreprises sont plus susceptibles de réduire à nouveau leur production', prévient Commerzbank.



Côté valeurs, Electrolux bondit de 5% sur l'OMX, suite à l'annonce d'un élément positif non récurrent de 70,5 millions de dollars à comptabiliser sur le premier trimestre 2022, lié à l'affaire des droits de douane sur les machines à laver importées aux États-Unis.



A l'inverse, Shell recule de plus de 1% à Londres, la compagnie pétro-gazière ayant fait part de charges exceptionnelles entre quatre et cinq milliards de dollars à enregistrer dans ses résultats trimestriels au titre de ses activités en Russie.



Swiss Re se maintient à son équilibre à Zurich, après que le réassureur a réitéré son objectif de porter son rendement des capitaux propres (ROE) à 14% en 2024, notamment grâce à une discipline continue en matière de coûts.