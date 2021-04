Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses résilientes après la baisse du PIB Cercle Finance • 30/04/2021 à 11:44









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes parviennent à se maintenir dans le vert dans l'ensemble (+0,3% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,1% à Paris), les investisseurs ne semblant guère s'inquiéter de la contraction de l'économie de la zone euro en début d'année. Au premier trimestre 2021, le PIB y a en effet diminué de 0,6%, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide préliminaire d'Eurostat, mais les économistes craignaient un repli plus fort encore. 'C'est maintenant officiel, l'économie de la zone euro est revenue en récession au cours du semestre d'hiver 2020-21', reconnait Commerzbank, qui estime néanmoins qu'une 'forte reprise devrait bientôt commencer'. Parmi les principales économies de la zone, le PIB est ressorti en contraction de 1,7% en Allemagne et de 0,5% en Espagne, alors qu'il a augmenté de 0,4% en France, toujours par rapport au trimestre précédent. Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca gagne plus de 3% à Londres dans le sillage de résultats en hausse au premier trimestre, une performance davantage due à la vigueur de ses traitements contre le cancer qu'aux ventes de vaccins contre la Covid. En revanche, Barclays lâche près de 5% à Londres, malgré la publication d'un profit imposable accru de 162% sur les trois premiers mois de l'année, mais avec des revenus qui se sont contractés de 6%, plombés par les revenus d'intérêts net. Swiss Re gagne 4% à Zurich, après que le réassureur a fait état d'un bénéfice net trimestriel de 333 millions de dollars, la performance sous-jacente de toutes ses activités compensant les pertes liées à la Covid-19 et aux catastrophes naturelles.

