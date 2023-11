Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses rassurées par une inflation en repli information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent un peu de terrain ce jeudi (+0,5% à Londres, +0,2% à Francfort et à Paris), sur fond de données encourageantes concernant l'inflation dans la zone euro, parues en cours de matinée.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro est en effet estimé à 2,4% en novembre, marquant donc un net ralentissement après 2,9% le mois précédent, selon une estimation rapide publiée par Eurostat.



'La baisse plus importante que prévu de l'inflation signifie qu'il devient de plus en plus intenable pour les responsables de la politique monétaire d'affirmer qu'ils ne pensent même pas à baisser les taux', réagit Capital Economics.



Le bureau d'analyse londonien prévoit maintenant une première baisse pour juin prochain, plutôt que pour septembre, et estime que la BCE réduira ses taux à 3% d'ici la fin de 2024 (contre 3,5% auparavant).



L'après-midi restera placé sous le signe de la question de l'inflation, avec l'indice des prix PCE -particulièrement surveillé par la Fed pour sa politique monétaire- en marge de l'annonce des revenus et dépenses des ménages américains en octobre.



Autre donnée intéressante de la matinée, le PIB de la France en volume s'est replié de 0,1% au troisième trimestre, selon une deuxième estimation de l'Insee, après une hausse de 0,1% annoncée en première lecture, et une croissance de 0,6% au trimestre précédent.



Sur le front des valeurs, ABB prend près de 2% à Zurich après un relèvement par le groupe industriel de ses objectifs financiers, mettant en avant 'l'accélération de la demande de solutions d'électrification et d'automatisation axées sur la durabilité'.





