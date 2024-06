Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses rassurées par la tech américaine information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent (+0,4% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,1% à Paris), dans le sillage d'une remontée du Nasdaq Composite la veille (+1,3% environ), rassurante après un trou d'air pour l'indice-phare des technologiques américaines.



'Il y a enfin eu un rebond pour les valeurs technologiques après trois baisses consécutives, ce qui a contribué à faire grimper les actions américaines de manière plus générale', souligne Deutsche Bank, qui pointe en particulier la performance de Nvidia.



Concernant l'Europe, la banque allemande souligne que l'écart franco-allemand des taux à 10 ans s'est légèrement resserré, baissant de -1,1 point de base à 76 pb, et que les rendements ont baissé sur tout le continent, y compris sur les Bunds à 10 ans (-1,1 pb).



Seule donnée parue ce matin en Europe, la confiance des ménages français se replie en juin 2024 selon l'Insee, dont l'indicateur baisse d'un point à 89 et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023).



Du côté des valeurs, Zurich Insurance se replie de moins de 1% sur le SMI, après un accord pour l'acquisition de l'activité mondiale d'assurance et d'assistance voyage personnelle d'AIG (AIG Travel) pour 600 millions de dollars, plus un éventuel complément de prix.



Atos lâche 4% à Paris, le groupe ayant reçu de la part de ses créanciers obligataires une proposition globale de restructuration financière révisée tenant compte de la décision de Onepoint, Butler Industries et Econocom de se retirer des discussions le 25 juin.





