Europe: Bourses prudentes malgré un PPI allemand rassurant information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 11:40

(CercleFinance.com) - La semaine démarre sur une note de prudence sur les places européennes (-0,2% à Londres et à Paris, -0,5% à Francfort), et ce malgré de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation en Allemagne avec un repli inattendu des prix à la production (PPI).



'L'inquiétude des investisseurs porte notamment sur la reprise épidémique de Covid-19 en Chine, amenant les autorités locales à instaurer de nouvelles restrictions sanitaires, notamment à Pékin', explique Kiplink.



Dans ce contexte, ils ne réagissent guère à un recul de 4,2% de l'indice des prix à la production en Allemagne le mois dernier par rapport à septembre, sa première baisse depuis mai 2020, sous l'effet du net recul des coûts de l'électricité et du gaz naturel.



'Ces chiffres laissent espérer que le taux d'inflation des prix à la consommation atteindra bientôt son maximum. Cependant, cela ne signifie pas que le problème de l'inflation est résolu', prévient-on chez Commerzbank.



Aucune autre donnée macroéconomique n'était attendue en Europe ce lundi, mais les prochains jours verront notamment paraitre les indices PMI flash de S&P Global, ainsi que ceux du climat des affaires en Allemagne (Ifo) et en France (Insee).



Aux Etats-Unis, les statistiques se concentreront mercredi -veille de Thanksgiving- avec par exemple, outre l'indice PMI flash, les commandes de biens durables et les ventes de logements neuf d'octobre, ainsi que les minutes de la dernière réunion du FOMC.



Dans l'actualité des valeurs, Compass cède 1% à Londres, après la publication par le groupe de services de restauration de ses résultats au titre de son exercice 2021-22, accompagnés pourtant d'une hausse du dividende et de nouveaux rachats d'actions.



Commerzbank gagne plus de 1% à Francfort, alors que Helmut Gottschalk a décidé de proposer Jens Weidmann, l'ancien président de la Bundesbank de 2011 à 2021, pour lui succéder comme président du conseil de surveillance après l'AG de mai 2023.