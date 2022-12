Europe: Bourses prudentes malgré l'inflation britannique information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 11:56

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce mercredi matin (-0,3% à Londres, -0,6% à Francfort et à Paris), les investisseurs semblant prendre leurs bénéfices au lendemain d'une séance faste grâce à la parution de chiffres rassurants sur le front de l'inflation américaine.



Pour rappel, l'indice des prix à la consommation des Etats-Unis n'a augmenté que de 7,1% en novembre en rythme annuel (après 7,7% le mois précédent), son taux le plus faible depuis décembre 2021. Hors énergie et alimentation, le taux s'est tassé à 6%.



Ces statistiques du jour montrant que l'inflation revient progressivement sous contrôle confortent largement le scénario d'une hausse de taux limitée à 50 points de base à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale, ce mercredi.



En attendant, les opérateurs ont aussi pris connaissance, ce matin, de l'indice des prix à la consommation du Royaume Uni qui a augmenté de 10,7% en rythme annuel en novembre, un taux en ralentissement par rapport à 11,1% le mois précédent.



'La baisse récente des prix de l'énergie aura en partie entraîné cette baisse, mais elle pourrait être de courte durée', réagit ADSS, prévenant que la situation géopolitique doit être surveillée de près, en particulier les plafonds de prix au pétrole russe par l'UE.



Si une hausse réduite de taux à 50 points de base par la Banque d'Angleterre lui semble 'de plus en plus probable' ce jeudi, le broker considère qu'il 'reste encore un long chemin à parcourir avant que des discussions significatives sur les baisses de taux aient lieu'.



Dans l'actualité des valeurs, Inditex prend 2% à Madrid, la première chaîne européenne de magasins de vêtements ayant maintenu ses objectifs annuels après avoir fait légèrement mieux que prévu sur les neuf premiers mois de son exercice.



Colruyt plonge par contre de plus de 16% à Bruxelles, au lendemain de la publication par le distributeur alimentaire de résultats bien en deçà des attentes de Barclays et du consensus au titre de son premier semestre 2022-23.