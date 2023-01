Europe: Bourses prudentes dans l'attente de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 11:44

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en léger retrait (-0,2% à Londres, Francfort et Paris), les opérateurs privilégiant la prudence dans l'attente de la réouverture de Wall Street, et ce malgré un indice ZEW de bonne facture, paru en matinée.



Cet indice -reflétant la confiance des experts des marchés financiers dans les perspectives économiques de l'Allemagne- bondit pourtant de 40,2 points pour s'établir à +16,9 en janvier, repassant ainsi en terrain positif pour la première fois depuis février 2022.



'La situation plus favorable sur les marchés de l'énergie et les plafonds de prix de l'énergie imposés par le gouvernement allemand y ont notamment contribué', explique le président de ZEW, le professeur Achim Wambach.



'En outre, les conditions d'exportation s'améliorent en raison de la levée des restrictions Covid par la Chine, et la perspective d'une baisse continue du taux d'inflation a renforcé les attentes pour les secteurs liés à la consommation', poursuit-il.



En début d'après-midi aux Etats-Unis, outre l'indice d'activité manufacturière de la Fed de New York, les opérateurs devraient prendre connaissance des résultats des banques d'affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley.



Côté valeurs européennes, Philips dévisse de près de 6% à Amsterdam, sous le poids d'une dégradation de recommandation de 'neutre' à 'vente' chez UBS avec un objectif de cours ajusté de 13,4 à 13,2 euros sur le titre du groupe d'électronique médicale.



Hugo Boss recule quant à lui de 2% à Francfort, bien que le groupe de prêt-à-porter haut de gamme ait annoncé avoir connu une fin d'année 2022 'exceptionnellement solide', ce qui lui a permis de dépasser les prévisions du consensus.