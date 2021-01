Europe : Bourses prudentes avant une semaine chargée

(CercleFinance.com) - Alors que New York restera portes closes ce lundi pour Martin Luther King's Day, les Bourses européennes commencent prudemment (-0,1% à Londres et à Francfort, -0,3% à Paris) une semaine chargée sur les fronts macroéconomique et des publications.

Aucune donnée n'est attendue ce jour, mais le reste de la semaine verra paraitre notamment l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, le chômage en France, les mises en chantier aux Etats-Unis et les indices PMI préliminaires.

'Les investisseurs attendent essentiellement la conférence de presse de Christine Lagarde, jeudi, mais la BCE ne devrait apporter aucun changement à sa politique monétaire cette semaine', note Aurel BGC à propos de la réunion du conseil des gouverneurs.

Les prochains jours seront aussi marqués par la montée en puissance de la saison des résultats, en particulier outre Atlantique avec par exemple Goldman Sachs, UnitedHealth, Procter & Gamble, Travelers, IBM et Intel.

En attendant, Stellantis s'adjuge plus de 5% à Paris et à Milan, pour le premier jour de cotation du géant de l'automobile né de la fusion entre le français Peugeot et l'italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

AkzoNobel recule de près de 3% à Amsterdam, le chimiste faisant part d'une proposition globale non contraignante pour acquérir Tikkurila, au prix de 31,25 euros par action, soit une valeur totale des capitaux propres d'environ 1,4 milliard d'euros.

A Paris, Suez grimpe de 3% après avoir reçu le soutien d'Ardian et de GIP 'visant à permettre une solution amicale et rapide' au dossier du rapprochement avec Veolia, quand Carrefour lâche 6% avec l'arrêt des discussions avec Couche-Tard.