Europe: Bourses prudentes avant Nvidia et les minutes

(CercleFinance.com) - La prudence prévaut ce mardi sur les places européennes (-0,4% à Londres, -0,5% à Francfort, -0,8% à Paris), dans l'attente des deux rendez-vous majeurs de la semaine prévus mercredi soir, à savoir les résultats de Nvidia et les dernières 'minutes' de la Fed.



'A notre avis les minutes auront un ton plus restrictif, à l'opposé de celui qu'avait tenu Jerome Powell lors de sa conférence de presse, sachant que d'autres membres du comité se montrent plus inquiets que lui quant aux effets de leur politique', prévient BofA.



Les investisseurs pourraient ainsi rester tentés de se tenir à l'écart des actifs risqués à la veille de cette publication, qui pourrait conduire à une tendance plus volatile pour les actions en seconde partie de semaine.



Seule donnée parue ce matin, l'excédent commercial de la zone euro a augmenté à 17,3 milliards d'euros en mars (contre 16,7 milliards en février), avec des exportations accrues de 0,1% et des importations en repli symétrique.



Du côté des valeurs, AstraZeneca gagne près de 1% à Londres, le laboratoire pharmaceutique ayant indiqué, lors de sa journée investisseurs, prévoir de quasiment doubler son chiffre d'affaires à l'horizon 2030.



Generali perd 3% à Milan dans le sillage de la publication par la compagnie d'assurance d'un résultat net ajusté en repli de 9% pour son premier trimestre 2024 (mais en hausse de 8% hors un gain en capital exceptionnel engrangé un an auparavant).





