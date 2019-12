Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses prudentes avant les élections au Royaume Uni Cercle Finance • 10/12/2019 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en repli sensible ce mardi (-1% à Londres, -1,2% à Francfort, -0,6% à Paris), à deux jours d'élections législatives britanniques déterminantes pour le dossier du Brexit. 'Les Travaillistes essaient de reproduire la situation des élections anticipées de 2017, lorsqu'il y eut un revirement tardif des intentions de vote et que Theresa May perdit sa majorité absolue', note David Blunt, maître de conférences à City University of London. 'Cette perspective est renforcée par le pouvoir bien réel que représente le vote tactique qui viserait à compromettre les chances électorales de Boris Johnson dans les circonscriptions qu'il doit gagner ou conserver', poursuit-il. 'Les Travaillistes ont proposé un deuxième référendum sur l'adhésion à l'UE avec des options peu claires, probablement suivi d'un deuxième référendum sur l'indépendance écossaise', prévient David Collins, professeur en droit économique international à City University of London. Dans ce contexte, les opérateurs ne réagissent guère à l'indice ZEW, mesurant le moral de la communauté financière allemande, qui est ressorti à +10,7 pour le mois de décembre, à comparer à -2,1 pour novembre. Dans l'actualité des valeurs, Sanofi (+4,6%) prend la tête du CAC40 à Paris, entouré après la présentation de sa stratégie lors de sa réunion investisseurs, à l'inverse de Valeo (-4,3%), sanctionné pour ses objectifs 2020-22. A contre-courant, Ocado gagne 1% à Londres avec le soutien de Berenberg qui, jusqu'alors à 'conserver' sur le dossier, est passé à l'achat, mettant en avant le changement de statut du distributeur ces dernières années.

