Europe: Bourses prudentes avant le verdict du FOMC information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 11:28

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes restent globalement proches de leurs équilibres (stabilité à Londres et Francfort, +0,3% à Paris), les opérateurs semblant éviter les prises de risques avant le verdict de la Fed à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire.



'Le FOMC devrait augmenter les taux pour la quatrième fois consécutive de 75 points de base (pb) lors de sa réunion du 2 novembre', pronostique à ce sujet François Rimeu, senior strategist chez La Française AM.



'Le président Powell ne devrait pas donner d'indications sur l'ampleur de la hausse en décembre afin de garder toutes les options ouvertes avant les rapports d'octobre et novembre sur l'inflation aux États-Unis', poursuit le professionnel.



En attendant ce rendez-vous phare de ce soir, on notera que l'industrie manufacturière de la zone euro a subi en octobre son plus fort recul depuis la première vague de Covid-19, au vu de l'indice PMI de S&P Global qui a chuté à 46,4 le mois dernier, un plus bas de 29 mois.



Pour Joe Hayes, senior economist à S&P Global et auteur de cette étude, ces chiffres plombés par une lourde chute des nouvelles commandes 'ne laissent guère de doute quant à la réalité d'une récession industrielle au sein de la région'.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, GSK (GlaxoSmithKline) prend 2% à Londres, après la publication par le groupe de santé anglo-suédois d'un BPA ajusté en hausse de 11% à change constant au titre de son troisième trimestre.



De même, Novo Nordisk grimpe de 5% sur l'OMX, le laboratoire pharmaceutique danois, spécialisé notamment dans le diabète et l'obésité, ayant dépassé les attentes sur le trimestre écoulé et relevé ses objectifs pour l'année en cours.