Europe : Bourses prudentes avant la réunion du FOMC

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère ce mercredi (-0,1% à Londres, Francfort et Paris), l'attentisme prévalant avant la conclusion ce soir de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Les taux directeurs américains ne devraient pas être modifiés et le discours de M. Powell devrait peu évoluer', prévient Aurel BGC, précisant que 'le président du Fed devrait souligner la 'solidité' de la croissance américaine'. Le bureau d'études indique que la banque centrale américaine devrait laisser sa politique monétaire inchangée ces prochains mois, et que pour le moment, les investisseurs espèrent encore une à deux baisses des taux directeurs pour l'année prochaine. 'Avant le communiqué du FOMC et la conférence de presse de Jerome Powell, les investisseurs pourront réagir aux chiffres d'inflation du mois de novembre aux Etats-Unis', ajoute Aurel BGC, estimant que 'ce rapport ne devrait pas receler de grande surprise'. Sur le front des valeurs, Credit Suisse cède 0,3% à Zurich dans le sillage d'un abaissement par l'établissement bancaire de son objectif de RoTE (retour sur fonds propres tangibles) aux environs de 10%, contre 11 à 12% en estimation précédente. Inditex avance de 1,8% à Madrid, suite à la présentation par le groupe -exploitant en particulier l'enseigne Zara- d'un bénéfice net en hausse de 12% à 2,72 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de son exercice. Ahold Delhaize recule de 1,4% à Amsterdam, après l'annonce par le distributeur alimentaire qu'il va investir 480 millions de dollars sur trois ans dans ses activités logistiques sur la Côte Est des Etats-Unis.

