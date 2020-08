Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses prudentes avant la Banque d'Angleterre Cercle Finance • 06/08/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à céder du terrain ce jeudi (stabilité à Francfort, mais -0,6% à Paris et surtout -1,3% à Londres), à l'approche de la conclusion, en milieu de séance, de la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE). 'Après des suggestions récentes que la BoE envisage l'introduction de taux d'intérêts négatifs, au moins a-t-elle reconnu peser les avantages et inconvénients d'une telle politique', note Commerzbank qui pour sa part 'ne s'attend pas à des taux négatifs de sitôt'. En attendant ce rendez-vous, on notera que les commandes à l'industrie allemande se sont encore accrues de 27,9% en juin 2020, d'après Destatis, ce dernier soulignant toutefois qu'elles se sont montrées inférieures de 11,3% à celles de février. L'actualité du jour est surtout marquée par de nombreuses publications d'entreprises, notamment à Francfort où les opérateurs saluent Lufthansa (+7%), Adidas (+4%) et dans une moindre mesure Siemens (+1%), mais délaissent Henkel, Beiersdorf et Merck KGaA (-2%). Sur les autres places, les résultats d'Adecco (+2% à Zurich), d'ING (+2% à Amsterdam) et secondairement d'Unicredit (+1% à Milan) reçoivent des accueils favorables, à la différence de ceux de KBC (-2% à Bruxelles).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.