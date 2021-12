Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses prudentes avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en léger retrait ce vendredi matin (-0,1% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,4% à Paris), à l'approche de la parution d'un rapport sur l'inflation américaine particulièrement attendu.



'Les investisseurs s'inquiètent de l'impact du renforcement possible des restrictions sanitaires dans le monde. À cela s'ajoute les craintes sur la solvabilité des promoteurs immobiliers chinois Evergrande et Kaisa', pointe Kiplink Finance.



'Surtout, les marchés redoutent une accélération du 'tapering' de la Fed. À cet égard, l'inflation de novembre est attendue avec le plus grand intérêt', prévient-il alors que le comité de politique monétaire de la Fed doit se réunir la semaine prochaine.



'Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine, avait laissé entendre la semaine dernière que les responsables de la Fed discuteraient lors de leur réunion d'un resserrement plus rapide des programmes d'achats d'actifs', rappelle Kiplink.



A l'approche du rapport sur l'inflation américaine qui paraitra donc en début d'après-midi, Jefferies anticipe une accélération de la hausse des prix à la consommation en rythme annuel à +6,8% (+4,9% hors éléments volatils).



En attendant ce rendez-vous, on notera qu'au Royaume Uni, la production industrielle s'est tassée de 0,6% en octobre par rapport à septembre, tandis que le déficit commercial des biens s'est réduit à 13,7 milliards de livres.



Du côté des valeurs, Eurofins gagne 2% à Paris après l'acquisition par le groupe de bio-analyse de G Lab, une société japonaise de biologie moléculaire, en vue de renforcer sa présence sur le marché asiatique.





