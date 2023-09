Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: Bourses prudentes avant l'inflation allemande information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes essuient des reculs plus ou moins prononcés ce jeudi (-0,8% à Londres, -0,4% à Francfort, -0,2% à Paris), alors que la question de l'inflation demeure au coeur des préoccupations des investisseurs.



'Hier, la fin de la séance a été marquée par les nouveaux plus hauts annuels du pétrole, ce qui nourrit les craintes déjà vives sur l'inflation et les taux des banques centrales', pointe ainsi Kiplink Finance ce matin.



A la veille d'indices d'inflation dans la zone euro et aux Etats-Unis, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'estimation préliminaire des prix à la consommation en Allemagne, à paraitre en début d'après-midi.



En attendant, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a de nouveau légèrement baissé dans l'UE (-0,4 point à 92,8) et dans la zone euro (-0,3 point à 93,3) en septembre par rapport au mois précédent, selon la Commission Européenne.



En revanche, son indicateur des perspectives d'évolution de l'emploi (IEE) s'est redressé (+0,6 point à 102,4 dans l'UE et +0,5 point à 102,7 dans la zone euro), maintenant sa position nettement au-dessus de la moyenne à long terme.



Dans l'actualité des valeurs, MTU Aero Engines se hisse dans le vert (+1% à Francfort) à la faveur d'un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'achat' par UBS, qui dégrade en sens inverse sa position sur son pair français Safran (-1% à Paris).