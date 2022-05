Europe: Bourses prudentes à l'approche de la Fed information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Malgré un indice PMI composite de bonne facture pour la zone euro, la prudence l'emporte sur les places européennes (-0,5% à Londres et à Paris, -0,3% à Francfort) à quelques heures de la conclusion de la réunion du FOMC.



A 55,8 en avril contre 54,9 en mars, l'indice PMI S&P Global composite de l'activité globale signale un renforcement de la croissance dans la zone euro et la plus forte hausse mensuelle de l'activité du secteur privé de la région depuis septembre 2021.



'L'économie de la zone euro a fait preuve d'une résilience inattendue face à l'impact de la guerre, grâce notamment à la poursuite du rebond de l'activité des services, favorisé par un nouvel allègement des restrictions sanitaires', explique S&P Global.



Ces données encourageantes passent toutefois au second plan alors que l'attention se porte sur le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), une augmentation de 50 points de base du taux directeur étant largement anticipée.



'Le président de la réserve fédérale pourrait en revanche adoucir le ton quant aux prochaines hausses de taux, bien que de nouvelles soient attendues dans les mois qui viennent', estime Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



En attendant ce rendez-vous ce soir après la clôture en Europe, les opérateurs prendront connaissance, cet après-midi, du rapport ADP sur l'emploi privé américain, puis des indices PMI composite et ISM des services aux Etats-Unis.



Du côté des valeurs européennes, les opérateurs sanctionnent les trimestriels de Fresenius Medical Care et d'Hugo Boss (-4% chacun) à Francfort, mais saluent ceux d'Equinor (+3% sur l'OMX) et de Solvay (+5% à Bruxelles).