Europe: Bourses prudentes à l'approche de la BCE

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent prudentes (-0,5% à Londres, -0,7% à Francfort, -0,1% à Paris), dans l'expectative de la conclusion de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE et de la très probable hausse de taux directeurs que celui-ci devrait annoncer.



'Nous nous attendons à une hausse de 25 points de base de la BCE, ouvrant la porte à une autre hausse de 50 points de base en septembre', indiquait lundi Bank of America, ajoutant que si l'outil OMT-light n'est pas encore prêt, il en anticipe une annonce partielle.



'Le nouvel instrument de la BCE pour lutter contre la fragmentation a déjà un nom, mais sa conception est encore en discussion. Cela sera également influencé par des questions juridiques', estimait de son côté Commerzbank la semaine passée.



'Une chose est claire : à mesure que l'efficacité de ce nouveau programme augmente, la probabilité que la BCE dépasse avec lui son mandat de politique monétaire s'accroit également', poursuivait la banque allemande.



Cet après-midi, les opérateurs prendront aussi connaissance des indices d'activité de la Fed de Philadelphie et du Conference Board, ainsi que de publications de groupes tels que le chimiste Dow, l'opérateur AT&T ou encore l'assureur Travelers.



Parmi les nombreuses publications trimestrielles du jour en Europe, les opérateurs acclament celle de l'équipementier télécoms Nokia (+8% à Helsinki) et dans une bien moindre mesure celle du groupe d'ingénierie ABB (+1% à Zurich).



En revanche, ils réservent un accueil glacial aux résultats du groupe électroménager Electrolux (-8% à Stockholm), mais délaissent aussi celle de l'éditeur de progiciels SAP (-3% à Francfort) et du groupe de santé Roche (-1% à Zurich).





