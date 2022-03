Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: Bourses prudente à l'approche de la BCE information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 11:27

(CercleFinance.com) - Les places européennes rétrocèdent du terrain (-0,9% à Londres, -1,7% à Francfort, -1,8% à Paris), dans l'attente de la conclusion de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE en milieu de séance, puis des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en début d'après-midi.



'En un mot, le conflit en Ukraine accroît le dilemme pour la BCE, entre une inflation en hausse et un risque de ralentissement économique plus fort', estime Vincent Manuel, directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management.



Selon lui, la BCE 'pourrait aborder la question de la stagflation en adoptant une position prudente à court terme, tout en gardant toutes les options ouvertes en termes de politique de taux pour la suite', en fonction de l'issue du conflit et de son impact sur l'inflation.



Il ne prévoit plus que la BCE accélère le rythme de réduction des achats d'actifs, du moins dans le contexte du conflit, mais pense qu'à moyen terme, 'Christine Lagarde n'écartera probablement pas la possibilité d'une première hausse des taux avant la fin de l'année'.



Outre ce rendez-vous phare, les opérateurs se montreront attentifs au rapport sur l'inflation américaine pour le mois de février, Jefferies anticipant une accélération de la hausse des prix à la consommation en rythme annuel à 7,8% (+6,3% hors énergie et alimentation).



Pour l'heure, à Francfort, les opérateurs sanctionnent lourdement les résultats annuels de la maison de vêtements haut de gamme Hugo Boss (-6%), alors qu'ils acclament ceux du fournisseur de potasse et de sel gemme K+S (+5%).



Carlsberg lâche 4% sur l'OMX, le brasseur danois ayant décidé de suspendre ses objectifs financiers au titre de l'exercice 2022 en raison du conflit russo-ukrainien, dont il s'attend à subir l'impact au niveau de son activité.