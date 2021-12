Europe: Bourses proches de leurs équilibres information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes restent proches de leurs équilibres (-0,1% à Francfort, stabilité à Paris et +0,3% à Londres), au lendemain de replis sur fond d'inquiétudes persistantes liées à la propagation très rapide du variant Omicron dans le monde.



'Dans un environnement sanitaire de nouveau plus incertain, les marchés attendent avec intérêt les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed, qui débute aujourd'hui pour deux jours. Ils s'attendent à une accélération du tapering', pointe Kiplink.



Selon lui, 'la difficulté pour ces institutions est qu'elles ne veulent pas surréagir aux facteurs qui ne sont pas de leur ressort comme les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, et l'emballement des prix des matières premières, à l'origine de la hausse de l'inflation'.



Sur le front des statistiques du jour, la production industrielle au sein de la zone euro a rebondi de 1,1% en octobre, après un recul de 0,2% en septembre, mais les économistes prévoyaient une hausse légèrement plus prononcée de la production.



Dans l'actualité des valeurs, Philips gagne plus de 1% à Amsterdam, suite à un accord en vue du rachat par le groupe de Vesper Medical, société américaine spécialisée dans la fabrication de stents veineux pour les maladies vasculaires périphériques.



UBS se montre à peu près stable à Zurich après la décision de la Cour d'appel de Paris, qui a reconnu la banque coupable de démarchage illicite et de blanchiment aggravé de fraude fiscale pour ses activités commerciales en France entre 2004 et 2012.