Europe: Bourses proches de l'équilibre après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gravitent globalement autour de leurs équilibres (-0,4% à Londres, +0,3% à Francfort et à Paris), à l'image des indices de Wall Street la veille, où l'attention s'était portée sur les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.



'Le communiqué a montré que certains responsables étaient favorables à une hausse plus importante des taux d'intérêt de 50 points de base, reconnaissant le risque que la persistance d'une inflation élevée faisait peser sur l'économie', pointait Wells Fargo.



'Les investisseurs s'inquiètent toujours des politiques monétaires plus restrictives pour plus longtemps. Ce matin, les taux longs ont tendance à progresser, ce qui risque une nouvelle fois de donner de la volatilité pour les actions', souligne Kiplink.



Les chiffres du jour sont d'ailleurs plutôt de nature à conforter ces craintes, puisque le taux d'inflation annuel de la zone euro a été révisé en hausse de 0,1 point à 8,6% pour janvier 2023, contre 9,2% pour le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, les publications annuelles se montrent particulièrement fournies à Paris, où les investisseurs accueillent favorablement celles d'AXA (+4%) et de Bouygues (+2%), mais délaissent celles d'EssilorLuxottica et de Solvay (-4%).



Sur les autres places européennes, ils saluent les résultats du groupe de communication WPP (+4% à Londres), mais guère ceux des opérateurs Telefonica (+1% à Madrid) et Deutsche Telekom (stable à Francfort), ou de la compagnie pétrolière Eni (-1% à Milan).